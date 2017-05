Settimana sociale: mons. Santoro (Cei), “la formazione per riscoprire il valore e il senso del lavoro”

“La formazione ha una grande importanza per riscoprire il valore e il senso del lavoro”. Ne è convinto l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, parlando al Sir del significato del seminario tenuto oggi all’Università di Roma Tre, promosso tra gli altri dal Comitato organizzatore delle Settimane sociali, di cui lo stesso vescovo è presidente. “Dobbiamo andare oltre la semplice formazione per il lavoro – ha spiegato – aprendo l’orizzonte a una formazione della persona”. In altri termini, si tratta di “andare oltre la pura abilità produttiva”, interrogandosi sulla “realizzazione della persona che si ha attraverso il lavoro e i rapporti sociali che ne conseguono”. Quale compito, in questa riflessione, spetta all’università? Si tratta di “spingere il livello accademico ad andare oltre un aspetto conoscitivo isolato dalla realtà”. E a questo punterà anche la Settimana sociale di Cagliari – che avrà a tema “Il lavoro che vogliamo” – indicando “una prospettiva nuova sia a livello locale, sia accademico”, aprendo la strada “di una formazione che si apre sempre più a una circolarità del sapere con la vita”.