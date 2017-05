Santa Sede: stabilite relazioni con il Myanmar. Questa mattina Papa ha incontrato Aung San Suu Kyi

Vaticano, 4 maggio 2017: Papa Francesco riceve in udienza Aung San Suu Kyi

La Santa Sede e la Repubblica dell’Unione del Myanmar, “desiderose di promuovere legami di mutua amicizia, hanno deciso di comune accordo di stabilire relazioni diplomatiche a livello di Nunziatura Apostolica da parte della Santa Sede e di Ambasciata da parte della Repubblica dell’Unione del Myanmar”. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede. In mattinata Papa Francesco ha incontrato, in visita privata in Vaticano, il premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri del Myanmar.