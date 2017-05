Rai Due: “Sulla via di Damasco”, sabato puntata sulla pace. Paolo Rodari racconta retroscena della visita del Papa in Egitto

È la pace l’argomento della prossima puntata di “Sulla Via di Damasco”, dal titolo “Guerra o pace”, in onda su Rai Due sabato alle 7.45, con replica mercoledì in terza serata. Il programma di mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti affronta il tema che ha guidato l’ultimo viaggio di Papa Francesco in Egitto. La puntata sarà accompagnata da una intervista a Paolo Rodari, giornalista di Repubblica, che ha seguito Papa Bergoglio nel viaggio apostolico più difficile. Racconterà i retroscena di una visita che, durata appena due giorni, è servita a promuovere l’unità e il dialogo interreligioso; commenterà le parole ed i segni più importanti del Papa “pellegrino di pace,” dall’abbraccio con l’Imam di Al Azhar, Ahmad al-Tayyib, all’appello a smascherare la violenza travestita di presunta sacralità. Un altro contributo è un’intervista ad Alessandra Zaghini, volontaria del programma di paceOperazione Colomba, promosso dalla Comunità Giovanni XXIII, dapprima in Kosovo, poi in Palestina ed Israele, infine in Colombia, con l’obiettivo di costruire spazi di speranza tra coloro che non riescono a fuggire dalla guerra, in particolare, donne, bambini, disabili e anziani. In chiusura, il racconto di Mahmud, profugo siriano scampato con la famiglia alla morte grazie ai corridoi umanitari, una risposta alla domanda di pace che arresta la tratta di esseri umani e garantisce viaggi sicuri, senza vittime, e senza barconi.