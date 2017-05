Pace: Sermig, in distribuzione “L’amore (R)esiste”, nuovo album del “Laboratorio del suono”

“La concretezza dell’amore come risposta all’odio, alla violenza, alla disperazione. Realtà da comunicare con la vita, ma anche con la musica”. È questo il senso di “L’amore (R)esiste”, nuovo album del “Laboratorio del suono” del Sermig, in distribuzione da oggi in tutti gli store digitali e presso l’“Arsenale della pace” di Torino. L’album contiene 10 tracce, con testi di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, musiche di Mauro Tabasso, voci di Marco Maccarelli e Serena Branducci e la partecipazione di Cheryl Porter, Max Laudadio e Roberta Bacciolo. In copertina “l’immagine di un giovane che cerca di scavalcare un muro diroccato” del fotografo Max Ferrero su progetto grafico di Andrea Gotico. “In un periodo in cui tutto parla di divisioni – spiega Olivero – l’amore è la chiave per andare oltre e farci ripartire in una società che preferisce chiudersi”. “Quest’album – prosegue – è un punto di partenza e di ripartenza, un’occasione per alzarsi e camminare, un aprire gli occhi su tutto il bene che ci circonda ogni giorno e di cui molte volte non siamo consapevoli”. “L’amore (R)esiste” affronta “temi di denuncia sociale – si legge in una nota – dalla corsa agli armamenti alla mercificazione delle nuove generazioni, ma anche sfumature più intime: le tante facce dell’amore nell’incontro tra le persone, nell’amicizia, nella spiritualità”. “Ma anche -conclude la nota – l’amore per un ideale, per un sogno da vivere e realizzare, per il bene da costruire”.