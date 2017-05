Migranti: Gentiloni, “fieri di chi salva vite umane ogni giorno”

(DIRE-SIR) – “L’Italia è riuscita finora a rispondere ai flussi migratori in modo civile e organizzato. Ringrazio di questo i volontari, la Guardia costiera e le forze della nostra Marina che ogni giorno salvano vite umane e quando si salvano delle vite umane un paese come il nostro non puo’ che esserne fiero”. Lo dice il premier Paolo Gentiloni intervenendo alla Camera, nell’auletta dei gruppi, alla Conferenza internazionale dei parlamentari dal titolo “Le sfide di un mondo in movimento: uguaglianza di genere, agency delle donne e sviluppo sostenibile”, alla presenza di Aung San Suu Kyi, consigliera di Stato del Myanmar.

