Lavoro: Sanning Olesen (Roskilde University), “non puntare solo a efficienza economica ma a qualità della vita” e “flexicurity”

“Il lavoro umano è alla base della prosperità economica, è un diritto e una risorsa. Tuttavia la crescita indefinita è insostenibile”. Perciò, bisogna in primo luogo “puntare a politiche che non guardino solo all’efficienza economica, ma alla qualità della vita dei lavoratori”. Ne è convinto Hanning Salling Olesen, docente alla Roskilde University (Danimarca), intervenuto oggi a Roma al seminario di studio “Le skills per il futuro e nuove responsabilità dell’università”, promosso dall’Università di Roma Tre in collaborazione con il Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali e l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

In secondo luogo, “la chiave per lo sviluppo è la ‘flexicurity’: solo cercando di integrare flessibilità – senza declinarla come precarietà – e sicurezza – che non è immobilismo – possiamo tornare a far crescere il mercato del lavoro”, ha aggiunto il docente, portando l’esempio danese dove “ogni anno – ha affermato – il 25% dei lavoratori cambia lavoro”. Guardando all’Italia, invece, i dati sono preoccupanti, specialmente quello della disoccupazione giovanile che “se si cronicizza – ha osservato – rischia di portare a problemi sociali”. La via d’uscita? “Arrivare a definire una flessibilità – ha suggerito – che non sia declinabile come precarietà”.