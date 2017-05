Lavoro: mons. Santoro (Cei), “in un cassetto ho 200 curriculum. A chi darli?”

“In un cassetto della mia scrivania ho 200 curriculum. Cosa devo farne? A chi consegnarli?”. A chiederselo è l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, presidente del Comitato organizzatore delle Settimane sociali, auspicando che la risposta venga proprio dalla prossima Settimana sociale, che si terrà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre prossimi. Intervenendo oggi pomeriggio a Roma a un seminario promosso dall’Università di Roma Tre su “Le skills per il futuro e nuove responsabilità dell’università”, Santoro ha presentato il cammino della Chiesa italiana verso l’appuntamento di Cagliari, che comincia con la denuncia del lavoro “non degno” per poi passare al “racconto del lavoro degno che già c’è, è che noi esemplifichiamo dando voce a tante buone pratiche di cui sono ricchi i nostri territori”, e all’analisi delle trasformazioni del lavoro, per giungere infine nel capoluogo sardo a elaborare delle “proposte concrete, anche per i nostri legislatori”. Mentre le cronache portano in prima pagina l’ennesima crisi, che questa volta tocca i lavoratori e le lavoratrici di Alitalia (ripercuotendosi anche sull’indotto, per un totale di decine di migliaia di persone a rischio di perdere l’occupazione), “non possiamo dimenticare altre piaghe, come quella del caporalato o di chi, per lavorare, perde la salute e talora la vita”, lamenta Santoro, che nella sua diocesi convive con il dramma dell’Ilva, assunta a emblema di una contrapposizione tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Quando riceve in arcivescovado, il vescovo racconta di avere “due file”: quella “dei malati per causa dell’inquinamento” e la “fila di gente che viene dopo aver bussato a tutte le porte, per chiedere un lavoro”. L’impegno della Chiesa e del Paese, dunque, deve essere nel dare risposta ai tanti curriculum che ogni giorno vengono consegnati e quasi sempre cestinati, garantendo “un lavoro degno, nel rispetto delle regole, che sia per la vita delle persone, e non porti alla morte”.