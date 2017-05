Lavoro: Alessandrini (Roma Tre), fondamentale “migliorare la qualità della formazione”

“Migliorare la qualità dell’informazione è un elemento estremamente importante per trovare lavoro”. Ne è convinta Giuditta Alessandrini, docente di Pedagogia all’Università di Roma Tre, che ha introdotto oggi nell’ateneo romano un seminario di studio su “Le skills per il futuro e nuove responsabilità dell’università”, promosso in collaborazione con il Comitato delle Settimane sociali. Ricordando la “dimensione antropologica del lavoro”, la docente ha evidenziato il “paradosso” portato dalla globalizzazione, che “ha visto crescere non solo la prosperità, ma anche le disuguaglianze”, e ha sottolineato l’importanza della “formazione professionale”, che può tornare a essere “la prima scelta nel momento in cui garantisce l’apprendimento di un mestiere”. Ma la vera sfida oggi è “inventare il lavoro”, hanno convenuto Umberto Margiotta (Università Cà Foscari, Venezia) ed Emanuele Massagli (Adapt). “Attraverso la formazione – ha sottolineato Margiotta – si creano generazioni capaci di inventare il nuovo”, ed è così che “troveranno lavoro i giovani”, gli ha fatto eco Massagli. La formazione, insomma, serve sempre più non per entrare in una determinata occupazione, ma per fornire un bagaglio di capacità che permettano di mettersi in gioco e “inventare” il proprio futuro lavorativo.