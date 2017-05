Famiglie immigrate: Caritas Triveneto, domani a Mestre un seminario di formazione

La delegazione Caritas del Nordest, con il Coordinamento immigrazione Triveneto, organizza domani un seminario di formazione presso l’Istituto salesiano San Marco a Mestre (Gazzera, ore 9.30 – 13.30, ) sul tema “Famiglie immigrate, costruire futuro insieme”. Un’occasione, si legge in un comunicato, “per volontari e operatori Caritas, aperto anche ad altre realtà del territorio interessate al tema, per avere un’idea precisa della situazione in cui versano le famiglie di immigrati nel Nordest e in Italia”. Il programma prevede vari interventi con l’apertura dei lavori di don Alessandro Amodeo, direttore Caritas Trieste, delegato coordinatore immigrazione Caritas Nord-Est. Introdurrà e modererà Oliviero Forti, responsabile Ufficio immigrazione Caritas italiana, al quale sono affidate anche le conclusioni con la relazione “Coesione sociale: il cammino delle famiglie immigrate”. Gli altri interventi saranno a cura del Gruppo di lavoro sugli immigrati residenti a Treviso (Anolf, Caritas e Migrantes, Cooperativa Laesse) su “Famiglie immigrate al tempo della crisi in alcuni territori del Triveneto”. Maurizio Ambrosini dell’Università di Milano, direttore della rivista “Mondi migranti”, relazionerà su “Le tre famiglie dei migranti: un compito, una sfida, una speranza per tutti”.