El Salvador: nasce associazione “Amici di Romero” nel centenario della nascita del vescovo martire

Su iniziativa del nunzio apostolico in Salvador, mons. Léon Kalenga, è stata presentata il 2 maggio a Ciudad Barrios, luogo natale del beato mons. Oscar Arnulfo Romero, l’associazione “Amici di Romero”, che riunisce diverse realtà che hanno in comune la vicinanza e la devozione per il beato arcivescovo di San Salvador e l’obiettivo di appoggiare la Conferenza episcopale salvadoregna (Cedes) nelle celebrazioni per il centenario della nascita del beato Romero, che si tengono appunto quest’anno e che culmineranno nella data precisa del centenario, il prossimo 15 agosto. Hanno aderito all’associazione, tra gli altri, parrocchie, fondazioni, le chiese anglicana e battista del Salvador, la Comunità di Sant’Egidio. Alla conferenza stampa ha partecipato mons. José Luis Escobar Alas, arcivescovo di San Salvador e presidente della Cedes. Numerose le celebrazioni, le mostre e i convegni promossi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.