Diocesi: Verona, domani il convegno “La voce dei bambini”

Domani a Verona, presso il Salone dei Vescovi a èiazza Vescovado, si terrà un convegno multidisciplinare dal titolo “La voce dei bambini” dedicato a Deborah Libardi, psicologa dell’età evolutiva mancata improvvisamente lo scorso anno. Il convegno avrà due sessioni: la prima si occuperà di come dare voce ai bambini che si trovano, loro malgrado, dentro un conflitto dei genitori. La seconda parte si occuperà di dare voce ai bambini che, purtroppo, sono vittime di maltrattamenti. “Sarà il primo convegno che annualmente ricorderà Libardi con temi che avranno sempre al centro i bambini, ‘argomento’ a lei caro e per cui si è sempre prodigata con professionalità e dedizione nel corso della sua carriera professionale – si legge in una nota della diocesi di Verona -. Sarà inoltre l’inizio di un progetto ben più ampio, denominato ‘Famiglie per la Famiglia’, che prevede l’apertura di una casa (la ‘Casa di Deborah’, appunto) che ospiterà ogni giorno adolescenti di famiglie in difficoltà, garantendo aiuto psicologico ma anche attività ricreativo-formative (laboratori di cucina, musica, pittura, recitazione, sostegno allo studio e anche solo ascolto”.