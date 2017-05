Diocesi: Savona-Noli, al via da venerdì 5 la rassegna “Cantare e portare la Croce”

Prenderà il via venerdì 5 maggio, da Spotorno, l’ottava edizione di “Cantare e portare la Croce”. La rassegna, che vedrà coinvolti 12 cori da Albenga a Genova, è promossa dal Priorato diocesano delle confraternite di Savona-Noli, assieme alla stessa diocesi e al Coordinamento delle corali. “Due stili, un unico Signore. Così potrebbe forse essere espresso il senso di questa iniziativa, davvero bella e singolare, che coinvolge i cori, di cui tanto va fiera la nostra diocesi, e le Confraternite, che ho incontrato e apprezzato già dai primi giorni del mio ministero a Savona”, afferma il vescovo diocesano, monsignor Calogero Marino. “Cori e confraternite – aggiunge il vescovo – come dice l’Evangelii Gaudium attestano una ‘modalità in cui la fede ricevuta si è incarnata in una cultura e continua a trasmettersi’”. Il primo appuntamento della rassegna, in programma alle 21 nell’oratorio di santa Caterina, vedrà la partecipazione dei cori “Ino Minì” di Arenzano e “Giuseppe Manzino” di Savona con il Collegium Sancti Sebastiani Gameraniensis. Venerdì 12 maggio a Finalmarina, nell’oratorio “Dei Neri”, sarà la volta del coro “Beato Jacopo da Varagine”, della Schola cantorum “Don Primo Volpe” di Albenga e del coro lirico “Claudio Monteverdi” di Genova. Venerdì 19 tappa a Stella san Bernardo, nell’oratorio di san Francesco d’Assisi, con il “San Biagio” di Finalborgo, la corale “Santa Maria” di Cogoleto e il Coro polifonico di Valleggia. Chiuderanno la rassegna, venerdì 26 maggio nell’oratorio di san Giovanni Battista a Cantalupo, il coro “Anton Bruckner”, la Corale polifonica cellese e il “San Pietro” di Savona.