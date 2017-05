Diocesi: Mantova, sabato l’ottava edizione di “Festivart” per i ragazzi degli oratori

Si svolgerà sabato 6 maggio a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) l’ottava edizione di Festivart, evento che gli Oratori mantovani organizzano per gli adolescenti che partecipano alle proposte educative realizzate durante l’anno per stimolarne la creatività e spingerli a mettersi alla prova attraverso l’arte. “Musica, danza, teatro, fotografia, creazione di video, possono aiutarli a esprimere meglio la propria personalità e trovare una dimensione”, spiegano dal Centro di pastorale giovanile e vocazionale che promuove l’incontro, “on una competizione o un talent show, ma un’opportunità per coinvolgere i giovani e aiutarli a mettere in luce talenti e capacità”. La proposta è rivolta a tutti gli oratori mantovani e sono più di cinquecento gli iscritti. A guidare l’edizione di quest’anno le parole pronunciate da papa Francesco la scorsa estate alla Gmg di Cracovia: “Attenti alla divano-felicità, è una paralisi che rovina la gioventù”. La conclusione della giornata sarà dedicata alla condivisione di testimonianze di alcuni ragazzi che hanno trovato il coraggio di rinunciare alle comodità della vita quotidiana per mettersi in gioco con gli altri. Ospite speciale il cantante Davide Van De Sfroos, testimonial del progetto regionale “Cresciuto in oratorio”, partito alcuni mesi fa per promuovere la parrocchia come luogo di educazione e formazione per i più giovani. Ad accogliere i ragazzi sarà il sindaco alle 15 in piazza del Comune; seguiranno la preghiera nella chiesa parrocchiale e l’inizio dei laboratori artistici fino all’ora di cena.