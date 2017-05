Diocesi: Genova, sabato la terza edizione della Giornata della scuola statale e paritaria

Dopodomani, a Genova, si svolgerà la terza edizione della “Giornata diocesana della scuola statale e paritaria”, organizzata dall’Ufficio per la scuola della diocesi di Genova. L’iniziativa prenderà il via intorno alle ore 10 al porto antico per concludersi alle ore 12 presso la cattedrale di San Lorenzo. Per l’occasione saranno presenti alunni della scuola dell’infanzia e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado con i loro insegnanti ed i genitori. Alle ore 10, quindi, il ritrovo dei partecipanti presso il porto antico della città dove si svolgerà l’incontro con mons. Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi. Da lì si snoderà il corteo che salirà in via San Lorenzo e piazza De Ferrari per poi ridiscendere verso la cattedrale dove si terrà l’incontro con il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei e del Ccee. “L’incontro – spiegano gli organizzatori – sarà accompagnato dai canti preparati dalle varie scuole partecipanti ‘a distanza’, con la certezza che l’insieme, nonostante la differenza di età e di provenienza, costituirà una piacevole armonia e renderà indimenticabile questo ormai consueto appuntamento”. L’attenzione della diocesi genovese verso il mondo scolastico proseguirà sabato 13 maggio quando genitori, insegnanti e dirigenti scolastici si confronteranno in sei zone diverse della città per realizzare, spiegano dalla diocesi di Genova, “un’alleanza educativa tra le famiglie e la scuola a beneficio degli alunni”.