Diocesi: Caritas Milano, il 20 maggio raccolta indumenti usati per centri accoglienza minori non accompagnati

Sarà dedicata ai progetti per i minori stranieri non accompagnati la raccolta di indumenti usati che si svolgerà il 20 maggio nelle parrocchie della diocesi di Milano. Coi proventi ricavati dall’iniziativa saranno finanziate comunità, centri di accoglienza e percorsi di sensibilizzazione nel territorio. In particolare saranno sostenute le comunità per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, Casa Elim a Parabiago, Casa sul pozzo di padre Angelo Cupini a Lecco, La Scala presso la parrocchia Santi Nazaro e Celso alla Barona a Milano rivolta ai neomaggiorenni. Infine le risorse economiche che si ricaveranno contribuiranno a promuovere l’accoglienza familiare e l’affido degli adolescenti migranti soli. Del tema si parlerà domani alle ore 20.30, nella sede di Caritas ambrosiana, durante l’incontro “Adolescenti migranti Non accompagnati. Accoglienze possibili”. E’ in crescita progressiva il numero di minori stranieri non accompagnati che chiedono accoglienza sul nostro territorio: adolescenti provenienti in prevalenza dai paesi nordafricani. “Tra i migranti rappresentano la fascia più vulnerabile e come tale devono poter beneficiare di percorsi specifici, come riconosciuto dalla nuova legge e già previsto dai Comuni più sensibili, ad esempio Milano”, sottolinea Luciano Gualzetti, direttore di Caritas ambrosiana. Istituita nel 1985, la raccolta indumenti usati è un’iniziativa solidale e di lotta allo spreco. Ogni anno migliaia di volontari raccolgono vestiti usati e scarpe e li conferiscono nei centri di raccolta sparsi nella diocesi dai quali una società specializzata nel recupero e nel riciclo preleva il materiale, restituendo il ricavato a Caritas che lo utilizza per finanziare progetti sociali. Lo scorso anno, 713 parrocchie (il 65% delle comunità della diocesi) e 3 mila volontari hanno aderito all’iniziativa. Sono stati raccolti 422 mila chili di filato.