Colombia: diffusa la preghiera per la visita del Papa. Oggi sopralluogo di una delegazione vaticana

La Conferenza episcopale colombiana ha pubblicato ieri la preghiera “ufficiale” scritta in vista della visita di Papa Francesco, che si svolgerà dal 6 al 10 settembre di quest’anno. Padre Juan Álvaro Zapata, vice segretario aggiunto della Conferenza episcopale colombiana (Cec) e membro del comitato organizzatore della visita, ha spiegato che la preghiera “è stata fatta in un modo molto semplice, facile da memorizzare e copre i vari aspetti che desideriamo dalla visita, il significato della presenza del Papa nel nostro Paese”. Si legge tra l’altro nella preghiera: “Padre di misericordia, tu hai seminato tra noi il seme della fede, perché siamo tuoi figli e discepoli missionari di Gesù Cristo”. Il testo continua con un grazie per la visita del Papa: “Ti supplichiamo che la sua visita in Colombia sia un tempo di benedizione, che ci confermi nella fede e che ci aiuti a fare il primo passo, per cominciare con Cristo a costruire qualcosa di nuovo per il bene di tutti i colombiani. Suscita nei nostri cuori speranza, perdono, amore e pace, perché con l’aiuto del tuo Spirito rendiamo possibile il reincontro tra i colombiani attraverso la riconciliazione”. Oggi, intanto, una commissione della Gendarmeria vaticana è in Colombia per visitare le quattro città che saranno toccate dalla visita del Papa. Lo ha confermato mons. Fabio Suescún Mutis, vescovo castrense e coordinatore della Commissione preparatoria della visita. Lo stesso presule, in un’intervista rilasciata all’agenzia Efe nella giornata di ieri, ha auspicato che “per rispetto al Papa e al Paese non ci sia alcuna strumentalizzazione politica” della visita di Francesco, “per interessi personali o di gruppo”.