Biotestamento: Menichella (Anmirs), “no a derive eutanasiche. Operare sempre in difesa della vita”

“Come medici comprendiamo meglio di altri il dolore di parenti ed amici che vedono soffrire un proprio caro giorno dopo giorno. Ma ciò non impedisce di ribadire con forza che è inaccettabile, in scienza e coscienza, considerare nutrizione e idratazione alla stregua di meri trattamenti sanitari e dunque affidarne la somministrazione alla sola volontà del paziente”. Lo affermano i medici dell’Anmirs (Associazione nazionale medici istituti religiosi spedalieri) con riferimento al ddl sulle Disposizioni anticipate di trattamento approvato lo scorso 20 aprile alla Camera ed ora in discussione presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato. Ribadendo con fermezza quanto sostenuto nelle settimane scorse dall’Aris, ossia che “sospendere idratazione e nutrizione senza un valido motivo terapeutico significa aprire la porta all’eutanasia”, Donato Menichella, segretario nazionale Anmirs chiarisce: “Questa per noi medici rappresenta una deriva inaccettabile, un modo di operare in contrasto con il nostro orientamento etico. Siamo uomini di scienza, professionisti che affrontano quotidianamente il dolore e la sofferenza, mettendo a disposizione tutta la competenza, ed esercitandola con la massima dedizione possibile”. L’impegno è lenire la sofferenza e “accompagnare amorevolmente, malati e parenti, lungo un percorso che porti alla naturale conclusione dell’esistenza” sostenendo “sempre e comunque la dignità della persona, sino all’ultimo istante di vita, rifuggendo nel contempo da ogni accanimento terapeutico”. “Tutto questo – conclude Menichella – non vuol dire essere disponibili a favorire uno sconfinamento nell’eutanasia. Lo ribadiamo con decisione: il nostro ruolo di medici non ce lo consente, siamo professionisti che operano sempre e comunque in difesa della vita”.