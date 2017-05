Amoris Laetitia: Balčius (Urbaniana), “l’ordine morale oggettivo viene sempre costituito dal reale oggettivamente possibile”

“Non solo l’oggettività della realtà, ma anche la condizione oggettiva dei soggetti implicati costituiscono lo spazio etico per formulare un giudizio morale”. Ne è convinto Vidas Balčius (Pontificia Università Urbaniana), intervenuto questa sera a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana, alla presentazione dell’edizione italiana del volume “Amoris laetitia. Un punto di svolta per la teologia morale?” a cura di Stephan Goertz e Caroline Witting (collana “L’Abside”, ed. San Paolo). Per il teologo “il concetto dell’oggettività morale e del giudizio morale oggettivo è affrontato nell’Amoris Laetitia rispetto alle situazioni matrimoniali imperfette”. “La cosiddetta situazione oggettiva – spiega – non coincide sempre con il peccato mortale. La situazione oggettiva del peccato senza colpa soggettiva non è peccato”. Papa Francesco, conclude, “non lascia spazio ai dubbi: l’ordine morale oggettivo viene sempre costituito dal reale, realmente, cioè oggettivamente, possibile”.