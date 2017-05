Abusi: card. Marx, agire in ogni caso a tutela delle vittime. Comportamento della Chiesa non sempre adeguato

“Per la Chiesa, e anche per me personalmente, è stato un processo di apprendimento doloroso, pensando e agendo soprattutto e in ogni cosa dal punto di vista delle vittime”, ha dichiarato il cardinale Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca, in una intervista pubblicata ieri sul settimanale “Die Zeit”, in riferimento agli scandali sessuali nella Chiesa. Occasione dell’intervista la vicenda di un uomo che oggi ha 32 anni, vittima, alla fine degli anni ‘90 di ripetuti abusi da parte di un sacerdote nella provincia del Saarland, che appartiene alla diocesi di Treviri dove Marx era vescovo nel 2006, quando la persona ha sporto denuncia. Ma il procedimento è caduto in prescrizione, secondo quanto riferiscono fonti stampa. Secondo il card. Marx il comportamento della Chiesa cattolica non è sempre stato adeguato alle situazioni dolorose delle vittime. “Quanto a me personalmente, voglio espressamente riconoscere oggi, purtroppo solo a posteriori, che io avrei dovuto informarmi più profondamente”, ha ammesso l’arcivescovo di Monaco di Baviera.