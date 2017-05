Aborto: Gigli (Mpv), “su Ru486 Zingaretti ci risparmi la commedia”

“Zingaretti con una mano vanta politiche per la maternità e con l’altra le contraddice, promuovendo l’aborto farmacologico con la Ru486 nei Consultori familiari, stravolgendo la loro finalità e vocazione”. Lo denuncia Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita italiano (Mpv). “Abbia almeno il pudore di risparmiarci la commedia di un finto approfondimento su questa possibilità, visto che l’epilogo è già deciso sulla base degli stessi orientamenti ideologici che avevano portato la Regione a bandire concorsi riservati per medici non obiettori all’Ospedale San Camillo”, conclude.