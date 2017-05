Storia: volume di Torresi su Sergio Paronetto “intellettuale cattolico e stratega dello sviluppo”. Domani presentazione a Roma

Giovedì 4 maggio alle ore 17.30 presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma verrà presentato il volume di Tiziano Torresi, “Sergio Paronetto. Intellettuale cattolico e stratega dello sviluppo” (Il Mulino). “Frutto di cinque anni di ricerche, il libro – spiega l’editore – ricostruisce per la prima volta in modo complessivo e specifico la biografia di uno dei più straordinari intellettuali cattolici italiani del Novecento, sinora quasi sconosciuto, manager dell’Iri e stretto collaboratore di Giovanni Battista Montini (futuro Paolo VI), Alcide De Gasperi e Donato Menichella”. “Grazie a una ricca documentazione inedita e originali interpretazioni storiografiche, la vicenda biografica e la riflessione politica ed economica di Paronetto (1911-1945) vengono presentate ai lettori come una chiave di lettura di un’intera epoca e della formazione della futura classe dirigente cattolica”. Alla presentazione interverranno Emma Fattorini (Sapienza Università di Roma), Giuseppe De Rita (Censis), Simone Misiani (Università di Teramo), Renato Moro (Università degli Studi Roma 3). Presiederà Nicola Antonetti, presidente dell’Istituto Sturzo.