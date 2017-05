Sport e fede: Vicenza, venerdì 5 la 18ª edizione delle “Seminariadi”

Si avvicina la 18ª edizione delle “Seminariadi”, manifestazione sportiva che vedrà riuniti quest’anno a Vicenza i seminaristi delle medie e delle superiori di tutti i Seminari minori dell’Italia settentrionale (Brescia, Concordia-Pordenone, Vittorio Veneto, Treviso, Verona, Vicenza, Padova e i Carmelitani di Genova). Il meeting di venerdì 5 maggio vedrà la presenza di oltre 300 giovani accompagnati dai loro educatori e insegnanti nel segno dello sport e dell’amicizia e sarà anche l’occasione per far conoscere maggiormente alla città la realtà educativa dei Seminari minori che ancora oggi contribuiscono alla crescita umana, culturale e spirituale di tanti ragazzi.

La scelta di Vicenza per questa edizione delle “olimpiadi dei seminaristi” del nord Italia è legata al riconoscimento dato a Vicenza dall’Aces (Associazione Capitale europea dello sport) quale Città europea dello Sport 2017. Le Seminariadi 2017 godono per questo del patrocinio del comune di Vicenza e si terranno, oltre che negli spazi del Seminario Vescovile di Borgo Santa Lucia, anche al campo di Atletica di viale Rosmini. Qui venerdì 5 maggio si svolgerà alle 9 la cerimonia di apertura dei giochi, alla presenza del vescovo Beniamino Pizziol e di un rappresentante dell’amministrazione comunale. Dopo la sfilata degli atleti e l’accensione del braciere dei giochi prenderanno il via le gare di atletica leggera e i tornei di calcio (questi ultimi nei campi del Seminario vescovile). Le premiazioni sono previste alla conclusione della giornata, attorno alle 17 in Seminario.