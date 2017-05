Solidarietà: Roma, presentato il programma del Festival italiano del volontariato 2017

Conto alla rovescia per l’avvio dell’edizione 2017 del Festival italiano del volontariato organizzato a Lucca dal Centro nazionale per il volontariato (Cnv) e dalla Fondazione volontariato e partecipazione. A presentare il programma dell’evento è stato questa mattina il presidente del Cnv, Edoardo Patriarca, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala stampa della Camera dei Deputati. “Il festival – ha detto Patriarca – è diventato un evento imprescindibile nel panorama civile del nostro Paese. Vogliamo affermare con forza che l’Italia ha bisogno di ricostruire prima di tutto la sua anima: quell’anima accogliente che per diverse generazioni ha fatto in modo che il Paese crescesse non solo nella sua dimensione economica, ma anche in quella sociale”. Accanto a Patriarca, nel corso della conferenza stampa sono intervenuti esponenti di realtà che collaborano con il Festival: il coordinatore di Anteas Lab Massimiliano Colombi, Federica Cicala, esponente del dipartimento campagne e programmi in Italia di Oxfam, e Primo Di Blasio, membro del Focsiv che ha presentato il progetto di realizzazione del Festival del volontariato in Burkina Faso. Quella del 2017 è la settima edizione della manifestazione: un evento nazionale che solo negli ultimi 4 anni, da quando si svolge nel centro storico di Lucca, ha superato le 100 mila presenze. “Al centro della proposta culturale – si legge in una nota – c’è la visione del volontariato come paradigma valoriale di ricostruzione del Paese. La solidarietà intesa non come un settore, ma come un modo di vivere la vita sociale, di dare un senso concreto alla democrazia”.