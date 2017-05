Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Ong, per procura Siracusa nessun legame con i trafficanti. Alitalia, prestito di 600 milioni. Schiarita Trump-Putin

Ong: procura di Siracusa, “non ci sono legami con i trafficanti”. Copasir, “nessun dossier”

“A noi come ufficio non risulta nulla per quanto riguarda presunti collegamenti obliqui o inquinanti tra Ong o parti di esse con i trafficanti di migranti. Nessun elemento investigativo”: lo ha detto il procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, in Commissione Difesa del Senato. A poche ore di distanza è arrivata anche la precisazione del Comitato parlamentare che vigila sulla attività dell’intelligence (Copasir) e ha sgonfiato le polemiche scaturite dalle dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini: “Con riferimento alle notizie circolate circa l’esistenza di un rapporto, un dossier, predisposto dai servizi segreti italiani e attestante rapporti tra scafisti e Ong per il controllo del traffico dei migranti nel Mediterraneo, dopo le verifiche del caso – si legge nella nota del presidente del Copasir – alla luce di informazioni assunte, ritengo corretto evidenziare come tali notizie risultino prive di fondamento”.

Alitalia: prestito da 600 milioni per 6 mesi e nomina di 3 commissari straordinari

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente, Paolo Gentiloni, e dei Ministri dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e dello sviluppo economico, Carlo Calenda, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti volte ad assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia. Il decreto dispone un finanziamento di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi. Con il decreto è stato nominato un collegio commissariale composto da Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari.

Dj Fabo: chiesta archiviazione per Cappato. “Suicidio assistito non viola diritto alla vita”

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio in relazione alla morte avvenuta in Svizzera di dj Fabo a fine febbraio scorso. Nella richiesta di archiviazione, si legge: “Le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile o indegna dal malato stesso”. Per i pm la giurisprudenza “ha inteso affiancare al diritto alla vita tout court il diritto alla dignità della vita inteso come sinonimo dell’umana dignità”.

Schiarita Trump-Putin: verso incontro al G20 di luglio. Telefonata su Siria e NordCorea

Segnali di schiarita tra Donald Trump e Vladimir Putin, che per la prima volta dal raid Usa contro il regime di Assad parlano al telefono per fare il punto su Siria e Corea del Nord. E gettano le basi per il primo faccia a faccia che potrebbe avvenire ad Amburgo in occasione del G20 del 7 ed 8 luglio, come informa il Cremlino. “È stata una conversazione molto buona”, spiega la Casa Bianca, nonostante l’invito rivolto dal presidente russo al tycoon: quello di mostrare moderazione nella crisi nordcoreana, che rischia di diventare una vera e propria polveriera.

Afghanistan: autobomba a Kabul nei pressi dell’ambasciata Usa, otto morti

Almeno otto persone sono state uccise oggi e altre 25 ferite in un attacco kamikaze con un’autobomba a Kabul. Il ministero dell’Interno afgano spiega che l’obiettivo dell’attentato era un convoglio di forze straniere, non specificando se le vittime siano civili o militari. Al momento non ci sono state rivendicazioni, ma i talebani hanno aumentato gli attacchi in tutto il Paese negli ultimi mesi. L’esplosione è avvenuta vicino all’ambasciata americana. Nell’attacco sono rimasti feriti anche tre soldati americani.