Segreteria per la Comunicazione: da oggi al 5 maggio la prima plenaria. Domani l’udienza con il Papa

Inizia oggi (fino al 5 maggio) la prima plenaria della Segreteria per la omunicazione della Santa Sede. Il 4 maggio è prevista l’udienza con Papa Francesco. Istituita con lettera apostolica del 27 giugno 2015, in forma di Motu Proprio, “L’attuale contesto comunicativo”, la Segreteria ha il compito di ristrutturare complessivamente, attraverso un processo di riorganizzazione e di accorpamento, “tutte le realtà che, in diversi modi, fino ad oggi, si sono occupate della comunicazione”, al fine di “rispondere sempre meglio alle esigenze della missione della Chiesa”. In tal modo si intende ripensare il sistema comunicativo della Santa Sede. Con tale ristrutturazione la Santa Sede potrà così avvalersi del Dicastero come referente unitario della comunicazione, sempre più complessa e interdipendente nell’attuale scenario mediatico. I superiori della Segreteria sono: mons. Dario Edoardo Viganò (prefetto), mons. Lucio Adrian Ruiz (segretario), Paolo Nusiner (direttore generale), Giacomo Ghisani (vicedirettore generale), Nataša Govekar (direttore della direzione teologico-pastorale), Francesco Masci (direttore della direzione tecnologica), Greg Burke (direttore della sala stampa della Santa Sede), Paloma García Ovejero (vicedirettore della sala stampa). Membri della Segreteria sono 6 cardinali, 7 vescovi, 3 laici. Recentemente il Papa ha nominato anche 13 consultori (due gli italiani: don Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei, e Paolo Peverini, docente di semiotica presso la Luiss Guido Carli).