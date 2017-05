Sale della comunità: Milano, presentato libro “I nuovi Cinema Paradiso”. Mons. Giuliodori, “patrimonio da coltivare”

“Il passaggio da sala cinematografica a sala della comunità è un passaggio preciso, in cui si cambiano i connotati di un luogo che diventa sempre più polivalente. Da un luogo dove si offre un prodotto cinematografico, si passa a un luogo dove si coltivano interessi, si attivano processi. Un luogo in cui la comunità si riappropria di uno spazio”. Lo ha detto mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel corso della presentazione del libro “I nuovi Cinema Paradiso” (Vita e Pensiero), presentato questo pomeriggio nella sala Negri dell’Università Cattolica di Milano. Il libro raccoglie i risultati di una ricerca promossa dall’Acec (l’Associazione cattolica esercenti cinema) e svolta dall’ateneo milanese, che ha coinvolto 272 responsabili di sale della comunità e 168 parroci in tutta Italia. Offrendo un’immagine ricca e aggiornata di questa realtà, analizzando le sue attività, le reti di relazioni attivate e i servizi resi alla comunità civile ed ecclesiale. “Le sale della comunità – ha aggiunto mons. Giuliodori – sono un patrimonio da coltivare con cura. E questa iniziativa è un esempio positivo di come l’Università Cattolica e la Chiesa abbiano lavorato insieme per fornire dei percorsi di crescita e di confronto attorno a questo tema”.