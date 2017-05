Sale della comunità: Milano, presentato libro “I nuovi Cinema Paradiso”. Don Bianchi (Acec), “strumenti di aggregazione”

“Le sale della comunità sono parte attiva della comunicazione sociale delle nostre chiese, ma più in generale rivestono un ruolo culturale e politico molto importante nel nostro Paese”. Così il presidente nazionale di Acec (Associazione cattolica esercenti cinema), don Antonio Bianchi, è intervenuto oggi pomeriggio a Milano nel corso della presentazione del volume “I nuovi Cinema Paradiso”. La ricerca ha prodotto una radiografia della situazione attuale delle sale di comunità italiane. Diversi i temi affrontati: dalle capacità di essere economicamente autonome, alla radicata presenza sul territorio, passando per il rapporto con i soggetti istituzionali e le logiche di programmazione. Sono queste le aree tematiche sviluppate dagli autori che, attraverso la testimonianza di diverse centinaia di gestori, hanno raccontato lo stato attuale dei cinema cattolici, alle prese con le sfide della digitalizzazione. Più del digitale, però, secondo don Bianchi è necessario “il recupero a livello ecclesiale di una sostenibilità economica. È per questo – ha aggiunto – che stiamo rafforzando la presenza di questo settore nei progetti di comunicazione delle diocesi. Il nostro compito è quello di aiutare le varie diocesi a vivere il servizio alla comunicazione portando il nostro contributo. Perché la sala, soprattutto per quanto riguarda molte realtà del sud Italia, rappresenta uno strumento di aggregazione fondamentale”.