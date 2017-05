Romania: assemblea dei vescovi. Si spera nella visita del Papa e attesa per la beatificazione di sette prelati martiri

La possibile visita di Papa Francesco in Romania e l’attesa per la beatificazione dei sette vescovi greco-cattolici, martiri sotto il regime comunista, sono al centro dell’assemblea plenaria della Conferenza episcopale romena, iniziata oggi a Cluj-Napoca. Vi partecipano 15 vescovi delle 12 diocesi ed eparchie della Chiesa cattolica in Romania, il nunzio apostolico in Romania mons. Miguel Muary Buendía, e il vescovo di Chişinău (Moldavia) mons. Anton Coşa. Nell’agenda dei vescovi in questi giorni ci sono anche vari temi della vita della Chiesa locale, iniziative e progetti pastorali e sociali. Giovedì, 4 maggio, i vescovi celebreranno la messa in rito bizantino romeno nella cattedrale greco-cattolica della Trasfigurazione e venerdì in rito latino, nella cattedrale romano-cattolica di San Michele. I lavori si concluderanno venerdì 5 maggio, quando l’Eparchia di Cluj-Gherla, ospite dell’assemblea, ha annunciato anche una conferenza stampa. Il Papa è stato invitato ufficialmente l’anno scorso dai vescovi romeni, e anche dal presidente romeno Klaus Werner Johannis, anche se il Sinodo della Chiesa ortodossa romena non si è ancora espresso pubblicamente al riguardo. Inoltre, i cattolici romeni attendono la decisione della Santa Sede per la causa di beatificazione dei vescovi greco-cattolici Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie e Tit Liviu Chinezu, e c’è chi spera che sia proprio il Papa ad elevarli agli onori dell’altare.