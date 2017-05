Papa Francesco: udienza, saluta “rete” dei “sindaci per l’accoglienza” e membri dell’Arsenale della pace

(foto SIR/Marco Calvarese)

La Rete civica dei sindaci per l’accoglienza della provincia di Varese e i membri dell’Arsenale della Pace di Torino. Sono due dei destinatari dei saluti ai fedeli di lingua italiana, che come di consueto concludono l’udienza del mercoledì in piazza San Pietro, alla quale oggi hanno assistito 15mila persone. “Sono lieto di accogliere gli studenti del pontificio Collegio Missionario San Paolo di Roma e i partecipanti al Corso promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium”, ha esordito il Papa, che poi oltre a quelli citati ha salutato anche i fedeli di Albanella e l’Associazione 24 luglio. Nel triplice saluto finale ai giovani, ai malati e agli sposi novelli Francesco ha esortato i giovani ad imparare a pregare Maria “con la preghiera semplice ed efficace del Rosario”.