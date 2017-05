Papa Francesco: udienza, in Egitto per “dialogo e pace”. Grazie al popolo egiziano per accoglienza “veramente calorosa”

foto SIR/Marco Calvarese

Una visita che ha avuto “un doppio orizzonte: quello del dialogo tra cristiani e musulmani e, al tempo stesso, quello della promozione della pace nel mondo”. Così il Papa ha sintetizzato, partendo dalla visita all’Università Al-Azhar, la più antica università islamica e massima istituzione accademica dell’Islam sunnita, il suo recente viaggio in Egitto, di cui ha ripercorso idealmente le tappe durante l’udienza generale di oggi, a cui partecipano 15mila persone. “Mi sono recato in quel Paese in seguito a un quadruplice invito”, ha esordito Francesco: “Del presidente della Repubblica, di Sua Santità il Patriarca Copto ortodosso, del Grande Imam di Al-Azhar e del Patriarca Copto cattolico”. “Ringrazio ciascuno di loro per l’accoglienza che mi hanno riservato, veramente calorosa”, il tributo del Papa: “E ringrazio l’intero popolo egiziano per la partecipazione e l’affetto con cui ha vissuto questa visita del Successore di San Pietro”. “Il presidente e le autorità civili hanno posto un impegno straordinario perché questo evento potesse svolgersi nel migliore dei modi”, l’altro ringraziamento di Francesco, “perché potesse essere un segno di pace, per l’Egitto e per tutta quella regione, che purtroppo soffre per i conflitti e il terrorismo”.