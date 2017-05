Papa Francesco: udienza, “in Egitto ci sono tanti seminari, e questa è una consolazione!”

In Egitto “ci sono tanti seminari, e questa è una consolazione!”. Lo ha esclamato, a braccio, il Papa, ripercorrendo idealmente il secondo giorno del suo recente viaggio apostolico, dedicato ai fedeli cattolici. “La Santa Messa celebrata nello Stadio messo a disposizione dalle autorità egiziane è stata una festa di fede e di fraternità, in cui abbiamo sentito la presenza viva del Signore Risorto”, la testimonianza di Francesco: “Commentando il Vangelo, ho esortato la piccola comunità cattolica in Egitto a rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: a trovare sempre in Cristo, Parola e Pane di vita, la gioia della fede, l’ardore della speranza e la forza di testimoniare nell’amore che abbiamo incontrato il Signore!”. L’ultimo momento, quello vissuto insieme con i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i seminaristi, nel Seminario Maggiore. “È stata una liturgia della Parola, in cui sono state rinnovate le promesse di vita consacrata”, ha detto il Papa: “In questa comunità di uomini e donne che hanno scelto di donare la vita a Cristo per il Regno di Dio, ho visto la bellezza della Chiesa in Egitto, e ho pregato per tutti i cristiani nel Medio Oriente, perché, guidati dai loro pastori e accompagnati dai consacrati, siano sale e luce in quelle terre, in mezzo a quei popoli”.