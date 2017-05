Papa Francesco: udienza, 15mila fedeli in piazza. Tra i doni dei fedeli anche un suo ritratto ad olio

(foto SIR/Marco Calvarese)

Il Papa è arrivato qualche minuto prima delle 9.30 in piazza San Pietro, e subito le prime soste della “papamobile” sono state dedicate ai saluti e agli abbracci con i bimbi, come sempre ospiti privilegiati dell’appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro. Presenti 15mila fedeli. Tra i vari dono offerti a Francesco, anche un suo grande ritratto a olio, incorniciato con una cornice dorata. Molti gli striscioni variopinti e “artigianali”, scritti dai ragazzi delle scuole. Prima di compiere il tratto a piedi che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato, Francesco è tornato indietro per stringere le mani dei fedeli in prima fila nelle transenne anteriori, richiamato da loro a gran voce.