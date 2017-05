Papa Francesco: “L’Egitto è stato un segno di speranza, di rifugio, di aiuto, sia per la storia, sia per oggi”

“L’Egitto per noi è stato un segno di speranza, di rifugio, di aiuto”: con queste parole, pronunciate a braccio, il Papa ha concluso la catechesi dell’udienza di oggi, svoltasi in piazza San Pietro alla presenza di 15mila fedeli e dedicata al suo recente viaggio in Egitto. “Raccontare questo viaggio entra nella strada di parlare di speranza”, ha proseguito Francesco ancora a braccio: “Per noi l’Egitto ha questo segno di speranza, sia per la storia, sia per oggi, per la fraternità” raccontatavi. “Ringrazio nuovamente coloro che hanno reso possibile questo viaggio e quanti in diversi modi hanno dato il loro contributo, specialmente tante persone che hanno offerto le loro preghiere e le loro sofferenze”, la conclusione della catechesi: “La Santa Famiglia di Nazaret, che emigrò sulle rive del Nilo per scampare alla violenza di Erode, benedica e protegga sempre il popolo egiziano e lo guidi sulla via della prosperità, della fraternità e della pace”.