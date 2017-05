Notizie Sir del giorno: vescovi francesi su elezioni, Brexit, migranti, libertà di stampa

Ballottaggio Macron/Le Pen: mons. Pontier (Cef), “Chiesa non si schiera” e invita i cattolici ad andare a votare

Il presidente della Conferenza episcopale francese (Cef), mons. Georges Pontier, ribadisce che “il ruolo della Chiesa non è quello di schierarsi per l’uno o l’altro candidato, ma di ricordare a ciascun elettore ciò che la nostra fede ci chiede di tenere in conto” e invita i cattolici a non disertare le urne e a non optare per la scheda bianca, ma ad esercitare “la propria responsabilità di cittadini”. In un’intervista pubblicata oggi sul sito della Conferenza episcopale francese e rilanciata dal Sir, mons. Pontier risponde alle “critiche” – così si legge nella domanda – di chi si attendeva dalla Chiesa cattolica un più chiaro orientamento al voto. (clicca qui)

Brexit: Ue, mandato negoziale alla Commissione. Barnier, “Regno Unito rispetti gli impegni presi”

(Bruxelles) La Commissione europea, che condurrà i negoziati per conto dell’Ue per l’uscita del Regno Unito dalla “casa comune”, conferma che ci saranno “due fasi” nelle trattative: prima il “divorzio”, ovvero il “recesso ordinato” di Londra, poi una nuova fase negoziale per stabile le relazioni future tra l’isola e i 27. La conferma viene oggi dalla raccomandazione sull’avvio dei negoziati a norma dell’articolo 50, presentata dal negoziatore Michel Barnier, “che comprende un progetto di direttive di negoziato”. Tale “mandato giuridico” a condurre le trattative “fa seguito agli orientamenti politici adottati sabato dal Consiglio europeo”. Le direttive di negoziato “riguardano 4 ambiti principali”. (clicca qui)

Segreteria per la Comunicazione: on line il sito istituzionale. Mons. Viganò, “non è il portale d’informazione della Santa Sede”

“Una pagina web di servizio”. Così monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, presenta al Sir il sito istituzionale del Dicastero, lanciato oggi in occasione della prima plenaria. Comunicazione.va, spiega il prefetto, è “un piccolo sito web di presentazione del Dicastero, in cui è facile reperire tutte le informazioni che riguardano la Segreteria”. Una pagina web, puntualizza Viganò, “da non confondere, però, con il portale d’informazione della Santa Sede che vedrà la luce nei prossimi mesi”. (clicca qui)

Migranti: Aimetti (Rete civica sindaci), “l’accoglienza diffusa è la chiave vincente”

“A papa Francesco ho portato il saluto delle nostre comunità, le sue parole sono state la scintilla che in tanti di noi hanno innescato quest’impegno per i rifugiati”. A parlare al Sir è Silvio Aimetti, sindaco di Comerio e portavoce della Rete civica dei sindaci per l’accoglienza, che riunisce una trentina di Comuni della provincia di Varese, rappresentativi di un terzo della popolazione. Bergoglio, oggi, ha citato la Rete nei saluti al termine dell’udienza generale. “Molti di noi – rimarca Aimetti – si sono attivati proprio dopo l’appello all’accoglienza di papa Francesco nel settembre 2015, taluni anche a livello personale, per dare un esempio”. (clicca qui)

Libertà di stampa: De Luca (Ucsi), anche in Occidente è “violata nella cultura dei nostri tempi”

Ci sono Paesi, come la Turchia dove la libertà di stampa è “palesemente limitata”, ma anche nell’Occidente democratico è “violata nella cultura dei nostri tempi”. Senza dimenticare l’oggettiva limitazione alla libertà data dal “precariato”. Così riflette al Sir Vania De Luca, giornalista di RaiNews 24 e presidente nazionale dell’Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana), in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. De Luca denuncia le “violazioni palesi alla libertà di stampa in Paesi non democratici”, ricordando – a proposito della Turcia – che “anche noi come Ucsi, assieme alle altre associazioni italiane che hanno a cuore la libertà di stampa, ci siamo mobilitati per la liberazione dei giornalisti in carcere e per consentire di tornare senza essere arrestati a quanti si sono rifugiati all’estero a motivo delle loro idee”. (clicca qui)

Romania: assemblea dei vescovi. Si spera nella visita del Papa e attesa per la beatificazione di sette prelati martiri

La possibile visita di Papa Francesco in Romania e l’attesa per la beatificazione dei sette vescovi greco-cattolici, martiri sotto il regime comunista, sono al centro dell’assemblea plenaria della Conferenza episcopale romena, iniziata oggi a Cluj-Napoca. Vi partecipano 15 vescovi delle 12 diocesi ed eparchie della Chiesa cattolica in Romania, il nunzio apostolico in Romania mons. Miguel Muary Buendía, e il vescovo di Chişinău (Moldavia) mons. Anton Coşa. Nell’agenda dei vescovi in questi giorni ci sono anche vari temi della vita della Chiesa locale, iniziative e progetti pastorali e sociali. (clicca qui)

Diocesi: Carpi, inaugurato “L’orto del vescovo”. Mons. Cavina, è “carità evangelica”

“Non è semplicemente un’opera caritativa verso le famiglie bisognose, ma rientra nella più ampia visione della carità evangelica, fondata sull’annuncio della salvezza da parte del Signore”. Con queste parole il vescovo di Carpi, mons. Francesco Cavina, ha inaugurato oggi il progetto denominato “L’orto del vescovo”, nato per un’iniziativa congiunta tra la diocesi di Carpi e la Cooperativa sociale Nazareno, guidata dal presidente Sergio Zini. L’accordo prevede, da parte della diocesi, in qualità di proprietaria, l’affitto alla Cooperativa per 15 anni di un appezzamento di terreno di Villa Chierici, di 5,6 ettari, da destinare a coltivazione di prodotti biodinamici. (clicca qui)