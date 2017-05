Mese di maggio: Tv2000, uno speciale palinsesto con appuntamenti quotidiani dedicati alla devozione mariana

Tv2000, nel mese dedicato a Maria, dedica un palinsesto speciale con appuntamenti quotidiani dedicati alla devozione mariana. La mattina si apre con tre momenti di preghiera dal santuario di Pompei: alle 6.30 “Buongiorno a Maria”, a cura di Pina Cataldo, a seguire la recita del Santo Rosario da Pompei con un secondo appuntamento in tarda serata.La preghiera mariana per eccellenza è recitata proprio nel santuario campano fondato dal beato Bartolo Longo, da cui alle 8.30 è trasmessa anche la diretta della Santa Messa. Da un’altra location della spiritualità mariana, il santuario di Nostra Signora di Lourdes, la recita quotidiana della preghiera “Regina Coeli” alle 11.55 e del Santo Rosario alle 18.

Lunedì 8 maggio Tv2000 dedica parte del palinsesto alla Festa della Madonna di Pompei con alle 8.30 la discesa e la venerazione del quadro della Beata Vergine del Rosario di Pompei; alle 10.30 la Santa Messa e alle 12.00 la recita della Supplica alla Madonna.

Anche Fatima sarà una delle protagoniste del palinsesto di maggio di Tv2000. Venerdì 12 e sabato 13 maggio maratona televisiva per il pellegrinaggio di Papa Francesco al santuario di Nostra Signora di Fatima in occasione del centenario delle apparizioni della Beata Vergine Maria alla “Cova da Iria” (12-13 maggio 2017). Dirette televisive in collaborazione con il Centro televisivo vaticano il 12 maggio dalle ore 16.55 fino alle 23 e il 13 maggio fino alla conferenza stampa del viaggio di ritorno, prevista alle 22.35 circa. Tutte le dirette saranno incorniciate dallo speciale de “Il diario di Papa Francesco”, con ospiti e commentatori in studio. A seguire, in seconda serata, un film di chiusura della giornata per rivedere e raccontare i momenti più significativi del pellegrinaggio di Francesco. Servizi e approfondimenti saranno curati dalla redazione giornalistica del Tg2000 nelle tre edizioni delle 12, 18.30 e 20.30. Alla figura della Madonna di Fatima sono dedicati il documentario “I misteri di Maria – Il cielo di Fatima”, in onda il 12 maggio alle 15.15 e alle 21.05, e il documentario “Fatima una storia nella Storia” di Ugo Bogotto sulla vita dei tre pastorelli portoghesi e sulle ripercussioni della vicenda nel contesto politico, sociale e cultura dell’Europa dell’epoca, in onda il 13 maggio alle 13.30 e alle 19. In prima serata il 13 maggio il film “Fatima” di Fabrizio Costa.