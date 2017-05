Libertà di stampa: Mogherini (Ue), “diritto minacciato in tutto il mondo. Difendere i giornalisti per tutelare la democrazia”

Federica Mogherini, Alto rappresentante Ue per la politica estera

(Bruxelles) “Una stampa libera è di vitale importanza per il buon funzionamento della democrazia. Oggi celebriamo la Giornata mondiale della libertà di stampa in un contesto difficile per il giornalismo. La libertà di espressione e la libertà di stampa sono sempre più minacciate in tutto il mondo”. Lo afferma l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. “L’esistenza di media liberi, diversificati e indipendenti è indispensabile per promuovere e tutelare la democrazia in ogni parte del nostro pianeta. La libertà di stampa e la libertà di espressione sono elementi fondanti della democrazia, contribuiscono a rendere le società stabili, inclusive e resilienti e possono contribuire ad allentare le tensioni e a contenere i conflitti”. L’Ue, aggiunge Mogherini, “condanna l’aumento delle minacce e delle violazioni a danno di giornalisti e professionisti dei media perpetrate offline e nel ciberspazio. Tutti gli Stati sono tenuti a rispettare gli obblighi assunti a livello mondiale in termini di tutela della libertà di espressione e della sicurezza dei giornalisti ponendo in essere un quadro giuridico ad hoc e perseguendo tutti gli attacchi contro i giornalisti”.