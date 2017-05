Libertà di stampa: De Luca (Ucsi), anche in Occidente è “violata nella cultura dei nostri tempi”

Ci sono Paesi, come la Turchia dove la libertà di stampa è “palesemente limitata”, ma anche nell’Occidente democratico è “violata nella cultura dei nostri tempi”. Senza dimenticare l’oggettiva limitazione alla libertà data dal “precariato”. Così riflette al Sir Vania De Luca, giornalista di RaiNews 24 e presidente nazionale dell’Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana), in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. De Luca denuncia le “violazioni palesi alla libertà di stampa in Paesi non democratici”, ricordando – a proposito della Turcia – che “anche noi come Ucsi, assieme alle altre associazioni italiane che hanno a cuore la libertà di stampa, ci siamo mobilitati per la liberazione dei giornalisti in carcere e per consentire di tornare senza essere arrestati a quanti si sono rifugiati all’estero a motivo delle loro idee”.

Ma anche i Paesi occidentali, tra cui l’Italia, hanno un problema. “Formalmente – prosegue la presidente dell’Ucsi – viviamo in un regime di libertà d’informazione, ma questa è violata nella cultura dei nostri tempi, dove le ‘fake news’ che s’insinuano tra le notizie vere a inquinare l’informazione fanno perdere credibilità a tutto il sistema e ai giornalisti, che ne fanno parte. È la cultura della post-verità che ci porta a distinguere con sempre maggior difficoltà ciò che è vero da ciò che non lo è; ed è la cultura della disintermediazione, dove si tende a fare a meno di quelle figure, e quindi anche dei giornalisti, che sono intermediarie tra il potere, le istituzioni, le autorità e l’opinione pubblica”. De Luca stigmatizza la “fretta con cui siamo costretti a lavorare, che ci porta spesso a una difficoltà nella verifica delle fonti e nella riflessione che deve accompagnare il nostro lavoro”, come pure “un circuito informativo alterato rispetto a un tempo”, con “istituzioni anche ad alto livell0” che contribuiscono alla delegittimazione.

Infine, il precariato, frutto anche di “una saturazione del sistema, con una liberalizzazione della professione – annota – che si è rivelata un inganno: giornalisti pagati poco o niente, tenuti sotto ricatto, costretti magari ad accentuare lo scontro pur di ‘fare notizia’ e racimolare pochi soldi”. A scapito della correttezza e della libertà d’informazione. Ecco allora che la giornalista invoca “una maggiore vigilanza” e, guardando soprattutto a quanti aspirano a entrare nel mondo del giornalismo, sapendo che la strada non sarà facile e difficilmente di successo, così li sprona: “Forse diversi di voi finiranno per fare un altro mestiere. Ma non abdicate mai a nessuno la vostra libertà, i vostri sogni, i vostri desideri”.