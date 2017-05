Giovani: Roma, il 5 e il 6 maggio il Meeting nazionale delle scuole. Sabato udienza di Papa Francesco agli studenti

“La pace si insegna e si impara da giovani. Le future generazioni dovranno rivoluzionare i loro stili di vita per una società a misura d’uomo. Le scuole italiane hanno dato una risposta concreta a chi vede nei ragazzi scarso interesse per la causa comune. Con la loro presenza dimostrano che, come per san Francesco, la pace è uno stile di vita, un modo di stare nel mondo”. Così il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato presenta la due giorni di incontri e laboratori di fraternità e dialogo che si terranno il 5 e 6 maggio a Roma per il Meeting nazionale delle scuole, cui sono attesi 7000 studenti. L’evento coinvolgerà anche insegnanti, amministratori locali, giornalisti, genitori ed esponenti della società civile che potranno entrare nei ministeri dell’Istruzione e degli Esteri, nel Parlamento, nella sede della Presidenza del Consiglio, della Rai e del Campidoglio. “I frati del Sacro Convento di Assisi – continua padre Fortunato – sostengono e partecipano concretamente all’incontro sull’esempio di san Francesco: ‘Beati i pacifici, poiché saranno chiamati Figli di Dio. sono veri pacifici quelli che… conservano la pace nell’anima e nel corpo’. Per l’occasione il 6 maggio il Santo Padre riceverà gli studenti presenti al Meeting in ‘cammino’ per una società civile dedita al rispetto e all’accoglienza degli altri. Perché è solo amando gli altri che si è costruttori di un mondo migliore”. Il Meeting, predisposto d’intesa con il ministero dell’Istruzione, è promosso da Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, liceo scientifico musicale e sportivo Attilio Bertolucci, Rete nazionale delle scuole di pace, Sacro Convento d’Assisi, Articolo 21, Fnsi, Usigrai, Cipsi, Scuola di alta formazione Eis-Lumsa, Provincia di Perugia, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Tavola della Pace, Giovani Musulmani d’Italia, Rete della PerugiAssisi.