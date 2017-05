Diocesi: Taranto, domenica la XIV Festa dei Popoli

Sarà l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, a presiedere la celebrazione eucaristica della XIV Festa dei Popoli diocesana che si svolgerà domenica 14 maggio. Con lui concelebreranno sacerdoti di diverse etnie presenti nella diocesi mentre la liturgia sarà animata da canti di vari paesi del mondo. L’edizione 2017 della festa dei Popoli ha come tema “Da sconosciuti a fratelli” ed è promossa dalla Migrantes di Taranto in collaborazione con diversi uffici diocesani e associazioni locali. La festa, spiega la direttrice dell’Ufficio, Marisa Metrangolo, rappresenta “un momento molto importante per la città in tema di integrazione, multietnicità e intercultura. Un fattore di coinvolgimento e di attrazione per l’intera cittadinanza”. Durante la giornata musiche, danze, spettacoli, animazione, testimonianze.