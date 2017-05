Diocesi: Roma, il 19 giugno Papa Francesco aprirà il convegno su “Rafforzare le famiglie nell’educazione dei figli adolescenti”

Sarà dedicato al tema “Rafforzare le famiglie nell’educazione dei figli adolescenti” il convegno diocesano di Roma che sarà aperto, lunedì 19 giugno, alle 19 nella basilica di san Giovanni, con il discorso di Papa Francesco. “Il convegno diocesano lo celebreremo secondo le modalità organizzative già sperimentate con successo in questi ultimi anni”, scrive il card. Augusto Vallini, vicario generale per la diocesi di Roma, in una lettera al clero romano. “Il Consiglio dei prefetti – aggiunge – ha proposto di rimanere sul tema della famiglia, con lo sguardo rivolto al compito educativo dei genitori con figli adolescenti”. Nella giornata di martedì 20 giugno, sempre alla 19, si terranno nelle prefetture i laboratori. La giornata conclusiva del convegno sarà lunedì 18 settembre, nella basilica di san Giovanni, con un doppio appuntamento: al mattino per i sacerdoti, alla sera per gli operatori pastorali laici. Vallini ricorda inoltre che “domenica 18 giugno, alle 19, celebreremo la solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore”. A livello diocesano, la processione eucaristica presieduta da Papa Francesco si svolgerà dalla basilica di san Giovanni a quella di santa Maria Maggiore. “L’aver uniformato la celebrazione al calendario di tutte le altre Chiese particolari – sottolinea il cardinale – è l’occasione per potenziare la partecipazione dei fedeli a questo solenne atto pubblico di adorazione della SS. Eucarestia di tutta la Chiesa di Roma”.