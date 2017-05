Diocesi: Padova, consegnati a Papa Francesco il manifesto del Sinodo dei giovani e una lettera sull’iniziativa

Il manifesto del Sinodo dei giovani di Padova e una lettera firmata dal coordinatore don Paolo Zaramella, a nome dei giovani, sono stati consegnati stamattina, al termine dell’udienza generale del mercoledì, a Papa Francesco. Li ha ricevuti dalle mani di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, che era in piazza san Pietro con tre giovani padovani – Michele Lazzaretto, Andrea Melato e Jessica Bonetto – tra i 35 membri della Commissione preparatoria del Sinodo dei giovani della diocesi di Padova. Nella città di sant’Antonio, il prossimo 13 maggio si terrà il 5° appuntamento mondiale dei Giovani della pace. “Nella lettera – si legge in una nota – i giovani padovani illustrano a Papa Francesco il Sinodo dei giovani della Chiesa di Padova, sottolineando come la proposta lanciata dal vescovo Claudio Cipolla durante la Gmg di Cracovia lo scorso luglio, ha trovato ulteriore motivazione e entusiasmo all’annuncio, poco tempo dopo, del Sinodo dei vescovi sui giovani voluto da Papa Francesco”. Il Sinodo dei giovani padovani prenderà il via il prossimo 3 giugno 2017, con il desiderio – come viene spiegato al Papa – “di raggiungere tutti i giovani e tutti i luoghi dove ci siano dei giovani che vogliono dire la loro e mettersi in gioco: nelle comunità cristiane, nei movimenti, nelle associazioni, a scuola e all’Università, nei luoghi del divertimento, del lavoro e dello sport”. La lettera si conclude “con la richiesta/impegno di reciproca preghiera per il Sinodo dei giovani di Padova e per il Sinodo dei vescovi sui giovani” e con la speranza dei giovani padovani di poter tornare a Roma a presentare il lavoro fatto una volta conclusi i lavori.