Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, con il Premio Euanghelion al via la alla prima edizione delle Giornate della comunicazione

Tre giorni, dal 10 al 12 maggio, per confrontarsi e ascoltare esperienze di buona comunicazione. Compie dieci anni il “Premio Euanghelion”, riconoscimento ai testimoni della buona notizia, istituito nel 2006 dalla diocesi di Nocera Inferiore–Sarno. Un appuntamento che quest’anno triplica, dando vita alla prima edizione delle Giornate diocesane della comunicazione. Il tema conduttore degli appuntamenti sarà “Dal centro alla periferia: quando comunicare è una Buona Notizia”. “La Buona Notizia – si legge in una nota della diocesi – è il ‘pane fragrante’ fatto con la farina che i giornalisti ‘macinano’ ogni giorno. Papa Francesco definisce così il lavoro degli operatori della comunicazione nel Messaggio per la Giornata mondiale della comunicazioni sociali 2017”. Il “Premio Euanghelion”, spiega la diocesi, “vuole riconoscere il lavoro di queste macine che consentono alla buona e bella notizia di non essere soffocata. Un’attività quasi sempre frutto di sinergie. Esempi concreti di questo stile, che saranno insigniti del Premio, sono l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, la Testata giornalistica regionale della Rai e la trasmissione ‘I ragazzi del Bambino Gesù'”. La tre giorni si svolgerà nella curia vescovile di Nocera Inferiore. Il programma prevede l’apertura delle Giornate mercoledì 10 maggio, alle 9.30, con la premiazione del concorso scolastico “Io comunico” che ha avuto come tema la figura di Sant’Alfonso Maria Fusco. L’11 maggio, a partire dalle 19, alla presenza del vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, ci sarà la consegna del Premio a padre Gianni Epifani, dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, e a Vincenzo Morgante, direttore della Testata giornalistica regionale della Rai. Il 12 maggio, a partire dalle 19, ci sarà la consegna del Premio alla trasmissione di Rai 3, prodotta e ideata da Stand By Me, “I ragazzi del Bambino Gesù”. Un’ampia presentazione delle Giornate è pubblicata sull’ultimo numero del mensile diocesano “Insieme”, mentre uno speciale aggiornamento del sito e dei social diocesani consentirà di essere costantemente informati sulle novità.