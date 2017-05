Diocesi: Latina, domani incontro sulla mediazione penale

Sarà dedicato alla “Mediazione penale a Latina” l’incontro che si terrà domani, giovedì 4 maggio, a Latina per iniziativa del Consultorio familiare diocesano “Crescere insieme”. L’appuntamento, promosso in occasione della fine del corso di formazione per mediatori penali, è rivolto in maniera particolare ai giornalisti e verterà sulla “operatività del procedimento di messa alla prova legge 67/2014 nel Tribunale di Latina”. Dalle 12, presso la sala conferenze del Tribunale di Latina interverranno Catello Pandolfi, presidente del Tribunale di Latina, Paola Ruggeri, direttore dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per Lazio, Abruzzo e Molise, Stefano Bertollini, commissario dell’Ordine degli avvocati di Latina, Leone Zeppieri, presidente della Camera Penale di Latina, e Pasquale Lattari, responsabile dell’Ufficio mediazione e giustizia riparativa di Latina. “Verranno presentati – si legge in una nota – gli atti e l’attività compiuta dagli Uffici giudiziari di Latina, in particolare il protocollo operativo tra Ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe) e Tribunale di Latina per lo svolgimento della messa alla prova e gli atti del procedimento della messa alla prova”. “Inoltre – prosegue la nota – si discuterà anche delle convenzioni del Tribunale di Latina per le attività del lavoro di pubblica utilità, della creazione dell’Ufficio di mediazione e giustizia riparativa di Latina”. Un focus sarà dedicato anche alla formazione di mediatori penali attraverso il corso di formazione avviato a Latina dal Consultorio diocesano grazie a uno specifico protocollo operativo tra l’Uepe e l’Ufficio di mediazione e giustizia riparativa per lo svolgimento della mediazione penale.