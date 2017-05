Diocesi: Frosinone, alternanza scuola-lavoro in archivio storico a Veroli

Anche la diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino entrerà nel circuito dell’alternanza scuola-lavoro. Nell’archivio storico di Veroli due studenti potranno collaborare alla digitalizzazione dei registri anagrafici più antichi delle parrocchie cittadine. Il progetto sarà coordinato dalla docente Maria Cristina Perilli e dalla direttrice dell’ente Luisa Alonzi. I ragazzi – spiega la diocesi – dovranno mettere mano a 600 metri lineari di documentazione appartenenti a più di 40 fondi. In particolare saranno loro affidati i registri della cattedrale e della parrocchia di Sant’Erasmo a Veroli. Le più recenti tecnologie tuteleranno il patrimonio storico dai danni e dall’usura. Un lavoro importante, perché nella maggior parte dei casi è proprio dai dati di battesimo, cresima, matrimonio e morte che è possibile ricostruire la vita di una persona, di una famiglia, di un’intera comunità. Il progetto ha come obiettivo anche la messa in opera di strumenti e tecniche utili alla tutela e alla conservazione del patrimonio.