Diocesi: Carpi, inaugurato “L’orto del vescovo”. Mons. Cavina, è “carità evangelica”

“Non è semplicemente un’opera caritativa verso le famiglie bisognose, ma rientra nella più ampia visione della carità evangelica, fondata sull’annuncio della salvezza da parte del Signore”. Con queste parole il vescovo di Carpi, mons. Francesco Cavina, ha inaugurato oggi il progetto denominato “L’orto del vescovo”, nato per un’iniziativa congiunta tra la diocesi di Carpi e la Cooperativa sociale Nazareno, guidata dal presidente Sergio Zini. L’accordo prevede, da parte della diocesi, in qualità di proprietaria, l’affitto alla Cooperativa per 15 anni di un appezzamento di terreno di Villa Chierici, di 5,6 ettari, da destinare a coltivazione di prodotti biodinamici. Il canone di locazione verrà corrisposto alla diocesi con i prodotti agricoli derivanti dal raccolto che, tramite la Caritas diocesana e quelle parrocchiali, verranno distribuiti alle famiglie bisognose con figli.

La Cooperativa, infatti, si è impegnata ad affidare la coltivazione dell’orto a 25 ragazzi con fragilità ospitati a Villa Chierici che, così, saranno coinvolti in un’attività lavorativa e, nel contempo, risulteranno artefici in prima persona di un prodotto destinato, in parte, alla beneficenza. “Il progetto – ha spiegato mons. Cavina – nasce da una oggettiva lettura della realtà: sono molte le famiglie che faticano ad avere una vita dignitosa”. Varie le iniziative che la diocesi porta avanti in questa direzione: il progetto di micro credito “Fides et Labor”; la “Cittadella della Carità”, nuova sede degli uffici pastorali della Carità, la cui prima pietra è stata benedetta da Papa Francesco durante la sua visita a Carpi il 2 aprile scorso. E, appunto, l’“Orto del Vescovo”, “iniziativa – ha ribadito Cavina – che s’inserisce nel più generale impegno della Chiesa: annunciare la parola di Gesù e insegnare a vivere la carità”. “Il progetto – dichiara Zini – si colloca nello spirito della nostra Cooperativa: le persone fragili sono utili alla società. Attraverso l’Orto i ragazzi garantiscono la fertilità del terreno e si rendono utili per gli altri. È una straordinaria possibilità di riscatto: per i nostri giovani ospiti e per le famiglie bisognose”.