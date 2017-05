Comunicazioni sociali: Perugia, venerdì si presenta “Gli abbracci di Francesco. Quando il Papa chiama al telefono” di Rosario Carello

A Perugia, venerdì 5 maggio, alle ore 18, presso la “Sala San Francesco” dell’arcivescovado (piazza IV Novembre, 6), sarà presentato il libro dal titolo: “Gli abbracci di Francesco. Quando il Papa chiama al telefono”, per le Edizioni San Paolo. L’autore è il giornalista Rosario Carello, già conduttore di “A Sua Immagine” di Rai 1 e attualmente redattore della Tgr Rai dell’Umbria. Alla presentazione, promossa dalla Libreria Paoline in Perugia con il patrocinio dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, sarà presente l’autore e rientra tra le iniziative della casa editrice in vista della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che la Chiesa celebra il prossimo 28 maggio.

Il libro racconta ciò che all’inizio sembrava uno scherzo e che invece è una straordinaria verità: quando papa Francesco viene a conoscenza di una particolare situazione, prende il telefono e chiama. Faceva così a Buenos Aires e continua a farlo dal Vaticano. Ma cosa succede durante quelle telefonate? Cosa succede prima? Dopo? Il libro lo testimonia grazie al oltre venti storie, tutte vere e dettagliate: è lui a comporre il numero e ogni telefonata è la nascita di un rapporto di amicizia, che continua nel tempo. La comunità perugina delle Paoline invita a partecipare a questo “incontro con l’autore”, proponendo per la meditazione un passo del messaggio di papa Francesco per l’imminente Giornata mondiale delle comunicazioni: “Vorrei invitare tutti a offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della ‘buona notizia’”.