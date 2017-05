Benedetto XVI: Tornielli, “ha sempre percepito che è il Signore a condurre la barca di Pietro”

Ben prima della rinuncia, Benedetto XVI “ha sempre percepito che è il Signore a condurre la barca di Pietro”. Lo ha detto il vaticanista Andrea Tornielli, moderando stasera la presentazione del libro di Mimmo Muolo, “Il Papa del coraggio”. Per il Papa emerito, ha spiegato Tornielli, “il programma di governo non è fare la propria volontà, ma la volontà del Signore, all’interno di una Chiesa che non guarda a se stessa, ma a Gesù Cristo e al suo mistero”. Tra gli aspetti profetici che hanno preceduto il pontificato, Tornielli ha citato una conferenza sui “nuovi pagani”, che “sono all’interno, non all’esterno della Chiesa”, ammoniva Ratzinger sei anni dopo la sua esperienza da cappellano del Preziosissimo Sangue a Monaco di Baviera, dove aveva a che fare con i giovani dell’alta borghesia.