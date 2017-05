Benedetto XVI: p. Lombardi, “nessuna carta emersa da Vatileaks ha potuto gettare la pur minima parte di discredito sulla figura del Papa”

“Nessuna carta emersa da Vatileaks ha potuto gettare la pur minima parte di discredito sulla figura di Benedetto XVI, ma pochi lo hanno messo in evidenza”. Lo ha detto padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Ratzinger, parafrasando una delle affermazioni a suo avviso più significative del libro del vaticanista di Avvenire, Mimmo Muolo, “Il Papa del coraggio”, presentato stasera presso la sede di Radio Vaticana. “Il taglio scelto – ha commentato Lombardi – è quello di andare alla sostanza, alla verità del pontificato, smascherando interpretazioni parziali o inadeguate, se non proprio ingiuste valutazioni e prospettive negative e frequenti, che hanno trovato ampio spazio, quasi preponderante nella raffigurazione del pontificato da parte dei media”. Altra direttrice del pontificato messa in evidenza dall’autore del volume, il rapporto Chiesa-mondo, caratterizzato dalla volontà di Ratzinger, “grazie alla sua formazione intellettuale”, “di instaurare un dialogo sincero con la cultura dominante sfidata sul suo stesso terreno”. Al centro, il concetto di “ragione allargata”, attuale ancora oggi, come base per “cercare terreni comuni per poterci intendere su cosa sia la civiltà”.