Benedetto XVI: mons. Fisichella, “il coraggio della rinuncia”

“Il coraggio della rinuncia”. È la prima chiave di lettura del libro “Il Papa del coraggio. Un profilo di Benedetto XVI”, scritto dal vaticanista di Avvenire, Mimmo Muolo, e presentato questo pomeriggio nella Sala Marconi della Radio Vaticana. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che firma la prefazione del volume.”La rinuncia di Benedetto, come ha detto lo stesso Francesco – ha proseguito Fisichella – ha aperto alla possibilità più concreta, a determinate condizioni, che il Papa possa rinunciare al pontificato”. “La rinuncia è stata vissuta dall’opinione pubblica in chiave emotiva”, ha fatto notare il vescovo, “ma non è stata una scelta dettata dall’emozione”‘. Altra chiave di lettura del libro presentato oggi, “la differenza tra il Papa reale e il Papa percepito”, di cui Fisichella parla nella prefazione. “Il Papa reale è facile da identificare, quello percepito dipende dalle mediazioni che vengono fatte”, ha puntualizzato il relatore, sottolineando “il dispiacere di un uomo che si è visto spesso volutamente equivocato e frainteso”.