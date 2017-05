Avvenire: i temi della prima pagina di domani 4 maggio. Riforma del settore azzardo, Ong e migranti

“Non v’azzardate” è il titolo di apertura di Avvenire dedicato alla riunione della conferenza Stato-Regioni che giovedì esamina l’ennesimo progetto di riforma del settore dell’azzardo. In gioco, infatti, oltre ai danni che l’azzardo porta alla popolazione più fragile ci sono anche quelle residue barriere che gli enti locali riescono a porre limitando orari e insediamento dei locali e che finora hanno rappresentato l’unico valido strumento per arginare il fenomeno. A questo tema è dedicato anche l’editoriale del direttore Marco Tarquinio.

Ancora in evidenza, il tema della campagna politico-mediatico-giudiziaria ai danni delle Ong che operano nel Mediterraneo per salvare la vita dei migranti con le audizioni del procuratore Zuccaro e del comandante della Guardia costiera.

Completa la prima pagina la storia di uno psicologo messo sotto accusa dall’Ordine professionale per aver sostenuto in un dibattito televisivo che “la funzione di padre e madre è essenziale e costitutiva del percorso di crescita dei bambini”.